الكشف عن المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2019

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قائمة المرشحين للفوز بجائزة "الفتي الذهبي" لعام 2019، والتي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم صاعد لم يتجاوز عمره الـ 21 عاماً.

وضمت القائمة 20 لاعباً، بينهم نجم برشلونة الصاعد آنسو فاتي، والوافد الجديد على أتلتيكو مدريد جواو فيليكس سانشيز، ومتوسط ميدان آرسنال ماتيو غيندوزي، بينما غاب عن القائمة، اسم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي قدم مستويات رائعة في الموسمين الماضيين، وساهم بشكل كبير في فوز منتخب بلده فرنسا بمونديال 2018.

وجاءت القائمة كالآتي:

الهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)، الكندي ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان)، الإسباني آنسو فاتي (برشلونة)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي ماتيو غيندوزي (آرسنال)، النرويجي إيرلينغ هالاند (ريد بول)، الألماني كاي هافيرتز (باير ليفركوزن)، البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، الصربي ديان يوفيليتش (فرانكفورت)، الإيطالي مويس كين (إيفرتون)، الكوري الجنوبي لي كانغ إن (فالنسيا)، الأوكراني أندري لونين (بلد الوليد)، الهولندي دونيل مالين (آيندهوفن)، الإنجليزي مايسون ماونت (تشيلسي)، البرازيلي رودريغو (ريال مدريد)، الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، الإسباني فيران توريس (فالنسيا)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، الإيطالي نيكولاس زانيولو (روما).

وسيحدد الفائز بالجائزة بناء على تصويت صحفيين يعملون في مجلات وصحف رياضية رائدة، على أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل سيقام في تورينو، في الـ 16 من ديسمبر المقبل.