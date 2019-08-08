الكشف عن المرشحين للجوائز الفردية في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القائمة المرشحة للجوائز الفردية عن الموسم الماضي بالبطولات القارية.

وحقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا بينما حصد تشيلسي لقب الدوري الأوروبي.

وكشف الموقع الرسمي ليويفا القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجم في دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 بجانب القائمة النهائية لأفضل لاعب في يوروبا ليغ عن الموسم ذاته.

وجاءت القائمة كالآتي:

أفضل حارس مرمى: آليسون بيكر (ليفربول)، مارك أندريه تير شتيغين (برشلونة)، هوغو لوريس (توتنهام).

أفضل مدافع: ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول)، ماتياس دي ليخت (أياكس)، فيرجيل فان دايك (ليفربول).

أفضل لاعب خط وسط: فرينكي دي يونج (أياكس)، كريستيان إيريكسن (توتنهام)، جوردان هندرسون (ليفربول).

أفضل هجوم: ساديو ماني (ليفربول)، ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

كما أعلنت أيضاً عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في يوروبا ليغ والتي ضمت: إيدين هازارد (تشيلسي)، أوليفيه جيرو (تشيلسي)، لوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت).

وسيتم تقديم الجوائز في حفل بإمارة موناكو الفرنسية في 30 أغسطس المقبل، ويمكن التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي ليويفا.

يذكر أنّ اللجنة المانحة للجوائز تضم مدربو 32 فريق مشارك بالبطولات القارية بجانب 55 صحفياً، ولا يحق لأي مدرب منح صوته للاعب في فريقه.