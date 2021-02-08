الكشف عن تشكيلة قارة إفريقيا الأفضل خلال العقد الأخير

نشرت صحيفة «آس» الإسبانية اختيارات الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء للأفضل في كرة القدم بقارة إفريقيا خلال العقد الأخير 2011-2020.

وضمت القائمة عدداً من نجوم الكرة العربية الإفريقية المحترفين في الأندية العالمية.

وضم التشكيل في مركز الهجوم كل من نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح، ولاعب منتخب الغابون وآرسنال بيير إيميريك أوباميانغ، ولاعب ليفربول ساديو ماني.

وفي خط الوسط، ضم التشكيل كلاً من لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، وأندريه آيو لاعب منتخب غينيا، والإيفواري يايا توريه.

وفي الدفاع، ضم التشكيل لاعب منتخب مصر وبيراميدز أحمد فتحي، والمغربي مهدي بن عطية، ونجم منتخب السنغال كاليدو كوليبالي، ولاعب مانشستر سيتي إيريك بايلي.

وفينسينت إينياما نجم منتخب نيجيريا لحراسة المرمى.