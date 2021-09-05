الكشف عن تفاصيل البوروفاكس الذي أرسله ميسي لبارتوميو

تم الكشف أخيراً عن تفاصيل البوروفاكس الذي أرسله الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو صيف العام الماضي.

وعبر "ليو" عن رغبته في الرحيل عن البارسا بعد نهاية موسم 2019-2020 وأرسل رسالة لرئيس النادي كشف فيها عن نيته لاعتقاده بوجود بندٍ يسمح له بالمغادرة مجاناً مع أن عقده كان يمتد حينها لموسم آخر.

وتجاوز قائد برشلونة السابق المهلة المحددة لهذا البند لتفشل مساعيه وليستمر بالتالي مع البلاوغرانا موسماً أخيراً انتقل بعده إلى باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عما جاء في البوروفاكس: "أتفهم أن إنهاء العقد من طرف واحد بدون سبب وفقاً للبند المنصوص عليه يجب أن يتم تفسيره بالتماشي مع الظروف الاستثنائية التي شهدها موسم 2019-2020.

"ونظراً لحالة الطوارىء والإجراءات التي اتخذت نتيجة لتداعيات وباء كورونا.

"نظراً لهذه الأحداث غير المعهودة، انتهى موسم 19-20 أمس، ودون النظر لنهاية موسم فريقنا التي حصلت في الخامس عشر من أغسطس، حينما عدنا إلى برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا ليلة الرابع عشر من الشهر ذاته.

"على أي حال، خلال 10 أيام بعد نهاية منافسات الموسم، وبما يتماشى مع المهلة المقررة لتطبيق البند 3.1 الذي يجب أن يتم تفسيره بما يتوافق مع الأحداث الاستثنائية لموسم 19-20، أمارس حقي في إنهاء العقد بدءاً من الثلاثين من أغسطس لعام 2020 وما يترتب عليه من عواقب وفقاً للبند 3.1."

وقوبل هذا الطلب بالرفض من إدارة برشلونة وبدا أن القضية ستتجه للمحاكم قبل أن يتراجع ميسي عن موقفه احتراماً للنادي.