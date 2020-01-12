الكشف عن تفاصيل تعاقد برشلونة مع تشافي

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن إدارة برشلونة قررت تعيين نجمها السابق تشافي هيرنانديز الذي يشغل حالياً منصب المدير الفني للسد مدرباً للفريق بداية من الموسم القادم.

ووضعت إدارة برشلونة اسم تشافي على الطاولة لقيادة الفريق الموسم المقبل، لكن السقوط أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني دفع النادي الكتالوني للقاء تشافي في العاصمة القطرية الدوحة، وسألوه عن إمكانية قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

بدورها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن علاقة برشلونة وإيرنيستو فالفيردي انتهت، علماً بأن الإدارة كانت تخطط للتخلي عنه الصيف القادم على أن يحل تشافي محله بعقد لموسمين، لكن الخروج المبكر والمحبط من السوبر الإسباني سرع الأمر، إذ قدم النادي لنجمه السابق عقداً لموسمين إضافة لما تبقى من الموسم الحالي.

وينتظر برشلونة إجابة تشافي، وموافقته ستعني الوداع لفالفيردي فوراً ورحيله عن النادي الكتالوني.

وسيكون الرد خلال هذا الأسبوع على ما يبدو، لكن جميع التقارير تشير إلى أن تشافي لا يريد تولي المهمة هذا الموسم.

وعلى جميع الأحوال، يبدو من المؤكد أن فالفيردي لن يستمر على رأس الجهاز الفني للبلاوغرانا نهاية الموسم.

يذكر أن برشلونة خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لثلاثة في نصف نهائي السوبر الإسباني ليودع حامل اللقب البطولة بصورة مفاجئة.