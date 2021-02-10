الكشف عن تفاصيل خلاف راموس مع إدارة ريال مدريد

لقبت صحيفة "دياريو آس" الإسبانية الوضع الدائر حالياً بين سيرخيو راموس قائد ريال مدريد وإدارة النادي بـ "الفوضوي".

وكشفت أن اللاعب لم يجتمع بالرئيس فلورنتينو بيريز منذ أشهر، كما أن العلاقة بين الطرفين توترت أكثر جراء المعلومات المتباينة التي سربها كل طرف لوسائل الإعلام، مما جعل محادثات التجديد أكثر تعقيداً.

وقال النادي أنه قدم عرضين اثنين لتجديد عقد راموس تم رفضهما، إلا أن ممثلي اللاعب نفوا وصول أي عرض حتى الآن.

كما كشف الملكي أن نجم الدفاع أعلم الإدارة برغبته في الانتقال لفريق آخر خارج إسبانيا الموسم القادم، وهي رواية تتناقض مع ما يقوله راموس.

وقال ريال مدريد أنه قدم عقداً يمتد لموسمين رغم أن اللاعب سيحتفل بعيد ميلاده الـ 35 الشهر القادم، فيما أكد راموس أنه لا يمانع التوقيع على عقد لموسم واحد قابل للتجديد وفقاً لما يتم العمل به في النادي مع اللاعبين الذين تقدموا في السن.

وشارك راموس مع ريال مدريد في 668 مباراة سجل خلالها 100 هدف.