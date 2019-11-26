الكشف عن تفاصيل رسالة ميسي الصاعقة لنيمار

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محتوى رسالة قائد برشلونة ليونيل ميسي لزميله السابق نيمار، نجم باريس سان جيرمان حالياً، لإقناعه بالعودة إلى البارسا الصيف الماضي.

ووفقاً للمجلة الشهيرة، فإن محادثة جرت بين ميسي ونيمار قال فيها الأول للثاني: "خلال عامين سأرحل، وستكون وحيداً، وستأخذ مكاني".

وكان برشلونة قد سعى بشدة لإعادة لاعبه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن كل عروضه واجهها الرفض من باريس سان جيرمان، رغم رغبة اللاعب في العودة إلى البلاوغرانا.