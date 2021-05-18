الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد المقدم لآليغري

كشفت تقارير عن تفاصيل العرض الذي قدمه ريال مدريد للمدير الفني ماسيميليانو آليغري.

وقالت صحيفة "آس" أن إدارة ريال لا تريد من المدرب زين الدين زيدان أن يرحل، إلا أنها تحضر نفسها بحال قرر ترك النادي نهاية الموسم.

وذكرت أن الرئيس فلورنتينو بيريز عرض مبلغ 10 مليون يورو على آليغري سنوياً في عقد لموسمين من أجل تدريب الفريق.

في الوقت نفسه، أوضح الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن آليغري مطلوب من قبل عدة أندية أخرى أبرزها إيطالية.

ويعلق المدرب قراره في الوقت الحالي انتظاراً لموقف زيدان في ريال مدريد، والذي قد يتم الإعلان عنه الاسبوع القادم.

يذكر أن راؤول غونزاليس يعد أيضاً ضمن المرشحين الأساسيين لقيادة ريال مدريد.