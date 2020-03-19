الكشف عن حالة رونالدو بعد إصابة زميليه بكورونا

طمأنت جورجينا رودريغيز، محبي صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إصابة اثنين من زملاء "صاروخ ماديرا" في يوفنتوس، بفيروس كورونا.

وكتبت رودريغيز عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "في اللحظات الصعبة يجب أن يكون لدينا إيمان وأن نبحث عن الأشياء الإيجابية.

"الصحة هي أهم شيء، نحن وكريستيانو بصحة جيدة وعلى ما يرام، والتحية لجميع من يحارب الفيروس، أفضل تمنياتنا بالشفاء. نحن بعيدون ولكن في حالة اتحاد دائماً".

ودخل رونالدو وأسرته الحجر الصحي في جزيرة ماديرا البرتغالية، عقب تأكد إصابة دانييلي روغاني، مدافع يوفنتوس، بفيروس كورونا، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف يوفي، بإصابة بليز ماتويدي.

وأثارت جورجينا، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وتعرضت للعديد من الانتقادات الحادة بعد التقاط عدسات المصورين البرتغاليين صوراً لها أثناء مغادرتها لإحدى محلات الموضة، على الرغم من خضوع الجميع لفترة الحجر الصحي في ماديرا.