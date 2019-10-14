الكشف عن رواتب نجوم باريس سان جيرمان

يتمتع باريس سان جيرمان بقدرات مالية ضخمة، ولا يتردد كثيراً في فتح خزائنه من أجل الظفر بخدمات أفضل اللاعبين في العالم سعياً لتحقيق الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن “سخاء” باريس سان جيرمان، لا يقتصر فقط على إنفاق مبالغ ضخمة لجذب النجوم، إذ يمتد أيضاً إلى الرواتب السنوية، التي يحصل عليها من يرتدي قميص هذا النادي الفرنسي.

فقد كشفت صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية أن نيمار دا سيلفا، يعتلي قمة أكثر اللاعبين تقاضياً للأموال في باريس سان جيرمان، إذ يجني حوالي 36 مليون يورو سنوياً.

أما زميله في خط الهجوم كيليان مبابي، فقد حل ثانياً براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

وأفادت صحيفة “بيلد”، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام فرنسية، أن المهاجم إيدينسون كافاني يأتي ثالثاً بـ 18 مليون سنوياً.

ويحتل قائد الفريق تياغو سيلفا المرتبة الرابعة، إذ يبلغ راتب المدافع البرازيلي الصلب 14 مليون يورو.

يليه مباشرة الجناح آنخيل دي ماريا براتب قدره حوالي 13 مليون يورو سنوياً.

أما المنتقل إلى باريس سان جيرمان من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة كايلور نافاس، فيتقاضى 12 مليون يورو سنوياً، وفقاً لدويتشه فيليه الألمانية.