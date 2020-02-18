الكشف عن شعار أولمبياد طوكيو 2020

كشف منظمو أولمبياد «طوكيو 2020»، أمس، عن الشعار الخاص بالأولمبياد وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة 2020، والذي يحمل عنوان «المشاعر توحدنا»، ويعلي من قيمة التنوع والاحترام والاختلاف بين البشر.

وكشف المنظمون عن الشعار خلال فيديو دعائي جديد شاركت فيه نجمة التنس اليابانية نايومي أوساكا، المصنفة العاشرة عالمياً.

وسيتم عرض الشعار على برج سكاي تري، وهو أطول معالم العاصمة اليابانية اعتباراً من اليوم حتى الخامس والعشرين من مارس المقبل قبل انطلاق جولة الشعلة الأولمبية.