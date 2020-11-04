الكشف عن طبيعة إصابة هازارد الجديدة

كشفت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز مدريد على ضيفه بنتيجة (3-2)، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في مباراة بدأها هازارد أساسياً، وغادرها في الدقيقة 64.

ووفقاً للإذاعة، لا يشعر البلجيكي بأي انزعاج في الكاحل، والضربة التي تعرض لها ليست خطيرة، وإنما كدمة فقط، لدرجة أنه لم يسأل طبيب الفريق بشأنها.

هذا أيضاً ما أكده زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينغي، في تصريحات عقب المباراة، حيث قال: “تلقى هازارد ضربة في ساقه، لكنها مجرد كدمة فقط، وليست الساق التي أجرى فيها العملية، علينا أن نسير شيئاً فشيئاً مع هازارد و(ماركو) آسينسيو، كلاهما يتحسن بشكل جيد”.

ومن المقرر أن يبدأ ريال مدريد استعداداته لمواجهة فالنسيا، المقررة، الأحد القادم، على ملعب ميستايا، ضمن المرحلة التاسعة للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الليغا، برصيد 16 نقطة، متخلفاً بنقطة وحيدة عن ريال سوسييداد المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.

وعاد هازارد للمشاركة مع ريال مدريد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابات المتتالية، وسجل هدفاً في المباراة قبل الماضية أمام هويسكا، وهو الأول له منذ 392 يوماً، وتحديداً منذ 3 أكتوبر 2019، عندما سجل هدفه الوحيد أمام غرناطة في الدوري الإسباني.