الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد روبرتو مارتينيز

ادعت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن قيمة فسخ عقد المدير الفني روبرتو مارتينيز مع منتخب بلجيكا تبلغ 1.8 مليون يورو.

وارتبط اسم المدرب الإسباني بخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة خلال الساعات الماضية، نظراً لتردي نتائج البارسا في مسابقتي الليغا ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وتعادل الفريق الكتالوني مع غرناطة 1-1 لتتضاعف الضغوط على المدرب الهولندي الذي شاهد البلاوغرانا يخسر 0-3 الأسبوع الماضي أمام بايرن ميونيخ.

مارتينيز وأبرز المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

ويعد مارتينيز من أبرز المرشحين للإشراف على برشلونة إلى جانب تشافي هيرنانديز صانع ألعاب الفريق السابق.

كما ارتبطت أسماء أخرى بالمنصب مثل أنتونيو كونتي وإيريك تين هاغ وجوردي كرويف.

يذكر أن كومان طلب من أنصار النادي الصبر على التشكيلة الحالية مؤكداً أنها تضم مجموعة من النجوم الشبان الذين لديهم القدرة على التطور خلال الأعوام القليلة القادمة لتشكيل نواة جديدة لبرشلونة.