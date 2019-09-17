الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا الجديدة

كشفت شركة "آديداس" المزودة لكرات دوري أبطال أوروبا عن الشكل الجديد للكرة الخاصة بالموسم الجديد والذي ينطلق اليوم بشكل رسمي.

وجاءت الكرة بالشكل المعتاد بوجود العديد من النجوم والكثير من الألوان الجديدة التي لم تظهر في النسخ السابقة.

وسيكون أول استخدام للكرة الثلاثاء في مباريات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وتقام اليوم 8 مباريات منهما مواجهتان بتوقيت مبكر بين إنتر وسلافيا براغ، وليون وزينيت وست مباريات بعد ذلك.

وتشهد مباريات الجولة الأولى العديد من المواجهات القوية على رأسها نابولي وليفربول، وهي المباراة المكررة من مرحلة مجموعات الموسم الماضي أيضاً، وبوروسيا دورتموند وبرشلونة، وتشيلسي وفالنسيا.

يذكر أن بقية مباريات الجولة الافتتاحية ستقام غداً الأربعاء وتشهد أيضاً مواجهات قوية بين كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس.