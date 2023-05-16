ضربة موجعة لـ ميلان بعد الكشف عن مدة غياب اسماعيل بن ناصر

أعلن أي سي ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي عن مدة غياب نجم خط وسطه الجزائري اسماعيل بن ناصر في أنباء محبطة لأنصاره.

ونشر النادي اللومباردي بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء أكد فيه أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً خضع لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى صباح اليوم في مدينة ليون الفرنسية.

ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي 6 أشهر على الأقل.

ميلان يخسر بن ناصر لفترة طويلة

وتعرض الجزائري لهذه الإصابة خلال لقاء ديربي ميلانو أمام الغريم إنتر الأسبوع الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وغادر بعد 18 دقيقة فقط على البداية.

وكانت التقارير الأولية ترجح ابتعاد بن ناصر عن الملاعب ما بين 3 إلى 4 أشهر، إلا أن التقييم النهائي يشير إلى أن اللاعب سيعود مبدئياً قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن ميلان خسر ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بهدفين دون رد، وسيلاقي إنتر الليلة في مواجهة العودة التي سيكون مطالباً فيها بقلب النتيجة من أجل بلوغ نهائي البطولة.