الكشف عن موعد اعتزال إبراهيموفيتش

لن يلجأ زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاماً) إلى خيار تجديد عقده مع ميلان، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وسيغادر النادي الإيطالي هذا الصيف، وفقاً لما أوردته أمس الأربعاء وسائل إعلام إيطالية.

ولم يعد "إبرا" يؤيد المشروع الرياضي الذي روج له الرئيس التنفيذي لميلانو، إيفان غازيديس، ولا يستبعد الاعتزال من كرة القدم الصيف القادم، وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على صدر غلافها للعدد الصادر أمس الأربعاء.

وبعنوان «إبرا باي باي ميلانو» سلطت الصحيفة الضوء على غضب السويدي بشدة من إقالة زفونيمير بوبان كمدير رياضي للنادي، وهو شخص تربطه به علاقة صداقة قوية، يضاف إلى ذلك، احتمال استقالة باولو مالديني، المشرف الفني على ميلان، من منصبه الصيف القادم.

وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" قد ذكرت ان عائلة النجم ترغب في العودة الى السويد، كما كشفت ان إبراهيموفيتش يسعى الى اقامة مشايع اخرى في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم وانه قد يتجه للعمل كوكيل أعمال للاعبين، مع وكيل أعماله مينو رايولا.

وعاد إبراهيموفيتش، الذي سافر إلى السويد في ظل هذه الأوضاع الطارئة بسبب فيروس كورونا، إلى ميلانو في يناير الماضي بعد انتهاء عقده مع لوس أنجيليس غالاكسي وبدأ مرحلته الجديدة في إيطاليا بتسجيل 4 أهداف في 10 مباريات مع ميلان.

وفي الموسمين اللذين أمضاهما سابقاً مع الفريق، خاض إبراهيموفيتش 61 مباراة سجل خلالها 42 هدفاً، وساهم في إحراز ميلان آخر لقب له في الدوري المحلي، وذلك موسم 2010-2011 حين كان معاراً من برشلونة، قبل ان ينضم رسمياً في الموسم التالي.

وبات السويدي لاعباً حراً منذ مغادرته غالاكسي في نوفمبر الماضي، بعد أن انضم إلى صفوفه في مارس 2018 وسجل معه 52 هدفاً في 56 مباراة، وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في مالمو (1999-2001)، وأياكس أمستردام (2001-2004)، ويوفنتوس (2004-2006)، وإنتر ميلان (2006-2009)، وبرشلونة (2009-2010)، وميلان (2010-2012)، وباريس سان جيرمان (2012-2016)، ومانشستر يونايتد (2016-2018)، كما خاض 116 مباراة دولية في صفوف منتخب السويد سجل خلالها 62 هدفاً بين عامي 2001 و2016.