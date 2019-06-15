الكشف عن موعد انتقال غريزمان إلى برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية السبت عن موعد انتقال أنتوان غريزمان إلى برشلونة، حيث سيوقع الفرنسي بشكل رسمي على عقود الانضمام في 14 من الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يبدأ البارسا مفاوضاته الرسمية مع غريزمان مطلع الشهر المقبل، عندما تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 120 مليون يورو بعد أن كانت 200 مليون يورو.

وسيدفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي كاملاً، خصوصاً أن أتلتيكو مدريد يرفض التفاوض من أجل بيع مهاجمه خلال الفترة الحالية.

يذكر أن غريزمان رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان، مفضلاً برشلونة رغم أنه سيحصل على راتب سنوي قدره 16 مليون يورو بعد أن كان يتقاضى 20 مليون مع أتلتيكو.