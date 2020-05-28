الكشف عن موعد عودة الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير بريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اتفقت مع اتحاد الكرة والرابطة على عودة منافسات البريميير ليغ في 17 من الشهر القادم.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، لتبدأ الأندية في العودة تدريجياً إلى التدريبات منتصف مايو الحالي بإجراءات احترازية صارمة.

ورغم بعض الانتقادات التي وجهت إلى السلطات الرياضية في إنجلترا وخوف بعض الرياضيين مثل تروي ديني، قائد واتفورد، ونغولو كانتي، لاعب تشيلسي، من العودة، لكن يبدو أنها باتت أقرب من أي وقت مضى.

وأسفر الاجتماع المعقود بين الأندية والرابطة والاتحاد الخميس عن اتفاق الجميع على العودة من جديد، بحيث تقام منافسات المرحلة الثلاثين في 20 يونيو.

بينما سيلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد مع أستون فيلا في مباراتين مؤجلتين يوم 17 يونيو حتى تصبح جميع الأندية قد خاضت 29 مرحلة، مع احتمالية خوض مباراة من المرحلة الجديدة يوم الجمعة 19 يونيو.

وقد وضع الاجتماع أيضاً موعد نهاية البريميير ليغ، حيث بات من المقرر أن تنتهي المنافسات بصورة رسمية مطلع أغسطس، وهذا يعني أن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام في السبت التالي بعدها.

يذكر أن نجاح تجربة عودة الدوري الألماني في الأسابيع الماضية بخوض ثلاث مراحل كانت أكثر المحفزات لعودة الحياة للكرة الإنجليزية.