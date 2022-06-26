الكشف عن موعد عودة لوكاكو إلى إنتر ميلان

ستشهد الساعات القادمة الإعلان الرسمي عن عودة النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف فريقه السابق إنتر ميلان قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المهاجم الذي تعاقد مع البلوز صيف العام الماضي مقابل 97 مليون جنيه استرليني سيتواجد في ميلانو يوم الأربعاء القادم حتى يوقع على كشوفات النيراتزوري.

واتفق الناديان على شروط الإعارة في ظل إلحاح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً على ارتداء قميص إنتر من جديد بعد موسمين ناجحين قضاهما في ملعب سان سيرو.

ولم يتمكن لوكاكو من التكيف مع أسلوب المدير الفني الألماني توماس توخيل الذي يعتمد أسلوباً لا يلائم قدرات الهداف البلجيكي.

وسجل اللاعب العملاق 15 هدفاً في 44 مباراة بجميع البطولات الموسم الماضي، لكن أداءه لم يرتق للمستويات التي تبرر القيمة الضخمة التي دفعت لاستقدامه.