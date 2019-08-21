الكشف عن موعد عودة هازارد للملاعب

أكدت تقارير إعلامية موعد خوض إدين هازارد، نجم ريال مدريد أولى مبارياته الرسمية بعد تعافيه من الإصابة.

وأصيب الدولي البلجيكي أثناء تدريبات الفريق الملكي الأسبوع الماضي، وتم الإعلان عن ابتعاده عن الملاعب مدة تتراوح ما بين 3-4 أسابيع.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن نجم تشيلسي السابق سيعود من الإصابة للمشاركة مع منتخب بلاده في مواجهتي تصفيات يورو 2020 مطلع الشهر القادم.

وأشارت الصحيفة أن مشاركة هازارد مع منتخب بلجيكا تأتي بالتنسيق مع ريال مدريد الذي يريد أن يكتسب اللاعب لياقة المباريات.

فيما ستكون مباراة هازارد الرسمية الأولى مع ريال مدريد على الأغلب أمام ليفانتي في الرابع عشر من الشهر المقبل.

وكان هازارد قد انضم لريال مدريد قادماً من تشيلسي مطلع الصيف مقابل قرابة 120 مليون يورو.