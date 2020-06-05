الكشف عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون لحسم الدوري الإنجليزي

يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز مبارياته اعتباراً من 17 يونيو الجاري، في وقت يبحث فيه ليفربول عن تحقيق 6 نقاط فقط من أجل نيل اللقب الغائب عن خزائنه لأكثر من 30 عاماً.

ووفقاً لصحيفة “تايمز” البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي استقرت على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، والتي من الممكن أن يحسم فيها الريدز لقب الدوري بشكل رسمي.

ووفقاً لحساب النقاط يستطيع ليفربول حسم لقب البريميير ليغ لصالحه إذا فاز على إيفرتون في أول مباراة سيخوضها بعد استئناف الدوري الإنجليزي، شرط أن يخسر مانشستر سيتي أمام آرسنال في 17 يونيو.

فيما ستقام مباراة الريدز المنتظرة يوم 21 يونيو الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، إلا أن المكان لم يحدد بعد.

وتخشى السلطات البريطانية، أن تحتشد جماهير ليفربول أمام ملعب غوديسون بارك المتوقع أن يحتضن اللقاء، على اعتبار أن المباراة قد تشهد تتويج الريدز بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، بعد 29 مرحلة من البطولة.