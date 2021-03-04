الكشف عن موقف بايرن ميونيخ من التعاقد مع هالاند

كشف تقرير ألماني، عن موقف بايرن ميونيخ من التعاقد مع إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

ومن المتوقع أن يكون هالاند (20 عاماً) محط اهتمام عمالقة أوروبا في الصيف، في ظل المستويات والأرقام التهديفية التي يحققها مع دورتموند.

ولا يفكر بايرن رغم ذلك في التعاقد مع النجم النرويجي لسببين، الأول تواجد أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي الذي يمتد عقده حتى عام 2023، والذي لن يقبل هالاند أن يكون بديلاً له.

ويقدم البولندي مستويات رائعة ويسجل الكثير من الأهداف وهو ما يجعل مركز رأس الحربة بعيداً عن أي مشاكل.

والسبب الثاني هو أنه سيكون من الصعب على بايرن تحمل هذه الخطوة مالياً في التوقيت الحالي مع جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن عقد هالاند يحتوي شرطاً جزائياً قيمته 100 مليون يورو متاح اعتباراً من صيف 2022.

يذكر أن تقارير سابقة أكدت أن الشرط الجزائي في عقد النرويجي يصل إلى 75 مليون يورو فقط.

ومن المعروف أن هناك عدة أندية ترغب في ضم هالاند أبرزها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي.