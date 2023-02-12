الكشف عن موقف ميسي وفيراتي من المشاركة أمام بايرن ميونخ

كشف مصادر إعلامية عن موقف ليونيل ميسي وماركو فيراتي نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي من المشاركة أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

ويلتقي العملاقان في مواجهة نارية ومرتقبة ستقام على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعاني سان جيرمان من عدة إصابات مؤثرة تسببت في تراجع النتائج محلياً أبرزها الخروج المبكر من كأس فرنسا.

هل سيشارك ميسي وفيراتي مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ؟

أكدت شبكة "تي إف 1" الفرنسية أن اللاعبين سيكونان متواجدين ضمن تشكيلة الفريق التي ستواجه بايرن بعد يومين مما يشكل دفعة معنوية قوية ومهمة.

وسقط الفريقين في مباراتين متتاليتين أمام أولمبيك مرسيليا في دور الـ 16 من كأس فرنسا، وأمام موناكو في الدوري الفرنسي.

ويحتاج المدرب كريستوف غالتيه لأبرز عناصره في مواجهة العملاق البافاري الذي ينتهج أسلوباً هجومياً مرعباً.

بدوره، يعاني باريس سان جيرمان من تردي العلاقة بين بعض لاعبيه والمسؤولين، إضافة لاحتقان الرأي العام جراء النتائج المهزوزة مؤخراً.