الكشف عن موقف هازارد من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد

واصل إيدين هازارد نجم ريال مدريد تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في نوفمبر الماضي.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية، لم يشارك البلجيكي في المران الجماعي لفريقه حتى الآن، لكنه واصل تدريباته بالكرة.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن نجم تشيلسي السابق لن يلحق بمباراة الملكي أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة السبت القادم ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويعمل الجهاز الطبي على إعادة هازارد بالتزامن مع مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

يذكر أن هازارد شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة أربعة.