الكلاسيكو: إنجاز تاريخي لكورتوا وميسي يواصل الإخفاق

نجح ريال مدريد في تحقيق انتصار غالٍ في الكلاسيكو بعد أن تغلب على برشلونة بنتيجة 2-0 في قمة مباريات المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وحقق ريال أول فوز له على البارسا في ملعب سانتياغو بيرنابيو في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2014، لينجح في استعادة صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة عن ملاحقه ومنافسه المباشر.

وتألق تيبو كورتوا حارس الملكي وتصدى لـ 4 فرص، جميعها تسديدات من داخل منطقة الجزاء، ليحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم في أفضل سجل لحارس مرمى في البطولة هذا الموسم.

وأصبح البلجيكي أول حارس من ريال مدريد يحافظ على نظافة شباكه في الكلاسيكو في مباراتي الذهاب والإياب من موسم واحد، منذ ميغيل آنخيل في موسم 1974-1975.

بدوره، لم ينجح ليونيل ميسي في التسجيل مجدداً أمام ريال مدريد، ليستمر صيامه عن زيارة شباك ريال والممتد منذ مايو 2018.

بهذه النتيجة، تمكن ريال مدريد من معادلة رقم انتصارات برشلونة في تاريخ مواجهات الفريقين (96 انتصاراً لكل فريق في الكلاسيكو بمختلف البطولات)، كما تمكن من التفوق في مواجهات الدوري بتحقيقه الفوز رقم 73 في المواجهة رقم 180 بين الفريقين في الدوري (برشلونة انتصر في 72 مباراة).