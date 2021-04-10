الكلاسيكو: فوز صعب لريال مدريد على برشلونة

فاز ريال مدريد على ضيفه برشلونة بهدفين لهدف على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في لقاء الكلاسيكو القوي لحساب المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

سجل للملكي كريم بنزيمة (13)، وتوني كروس (28)، فيما جاء هدف البارسا الوحيد عن طريق أوسكار مينغيزا في الدقيقة 60.

وأكمل صاحب الأرض اللحظات الأخيرة من المباراة منقوصاً بعد طرد كاسيميرو لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية (90).

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة لينتزع الصدارة بفارق المواجهات المباشرة من أتلتيكو مدريد صاحب الرصيد ذاته.

فيما تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث لتشتعل المنافسة أكثر على اللقب.