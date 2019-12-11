الكلاسيكو قد ينتقل إلى ملعب محايد

تجددت الأزمة المثارة حول مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد قبل أيام قليلة من إقامتها على ملعب كامب ناو، ليلوح في الأفق فكرة نقل القمة إلى ملعب محايد.

وكان من المفترض أن يقام الكلاسيكو في أكتوبر الماضي، لكنه تأجل في الساعات الأخيرة إلى 18 ديسمبر الجاري بسبب الأوضاع السياسية المتوترة والاحتجاجات في كتالونيا.

لكن في الأيام الأخيرة هددت جماعات انفصالية بأحداث شغب في يوم الكلاسيكو، مثل حركة "تسونامي الديمقراطية"، مما دفع السلطات الأمنية لأخذ التهديدات على محمل الجد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يصدر قراراً بنقل المباراة من كامب ناو إلى ملعب محايد بالأمر المباشر، رغم اعتراضات البارسا المتوقعة، بعد التنسيق مع الشرطة إذا تصاعد التوتر.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد الإسباني اجتمعوا مع ممثلي الشرطة لبحث المسألة، دون حضور مندوبين عن البارسا أو ريال، كما أكدت أن النادي الملكي لم يطلب نقل مكان المباراة.

ويتطلب قرار النقل بلاغاً من شرطة برشلونة والذي يفيد بوجود تهديد أمني يحيط مباراة الكلاسيكو.

وتسمح قوانين الاتحاد الإسباني في هذه الحالة بإصدار أمر بإجراء اللقاء على أرض محايدة.