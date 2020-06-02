الكمامات تعيد الحياة لمتاجر أندية كرة القدم

في واحدة من أفكار زيادة المداخيل، وجهت بعض الأندية حول العالم تركيزها عبر متاجرها الخاصة إلى منتجات محاربة فيروس كورونا المتجدد، وتحديداً الأقنعة الواقية «الكمامات»، بعد التوصيات الطبية والصحية، لارتدائها بشكل متواصل خارج حدود المنزل.

وأطلق عدد من الأندية الأروبية الكبرى كمامات تحمل شعارات وألوان خاصة بها، ويعد برشلونة من آوائل من اتخذ هذا المسار، وروج له من خلال نجومه الذين ظهروا عند وصولهم إلى مقر التدريبات مرتدين الأقنعة المخصصة بعدة تصاميم مختلفة، قبل أن يعلن النادي الكتالوني عن توفر هذه المنتجات بسعر 18 يورو عبر متاجر النادي الرسمية.

ليس ذلك وحسب، حيث أعلنت أندية أخرى عن الأقنعة بشعاراتها، ويعتبر يوفنتوس وبايرن ميونيخ بين أبرز من طرح هذه المنتجات للمشجعين.

وتحرص الأندية في الوقت الراهن إلى تعويض فترة الركود الماضية، بسبب توقف المنافسات، مما نجم عنه ضعف حاد في الموارد، كلف الكثير منها مبالغ طائلة، الأمر الذي جعل عدد كبير يلجأ إلى تقليص مرتبات العاملين فيه إلى (50%) بالاتفاق مع اللاعبين.