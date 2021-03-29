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الكويت تتعادل مع لبنان في مباراة ودية

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 04:21
منتخب الكويت
منتخب الكويت

تعادل منتخب الكويت مع نظيره اللبناني بنتيجة (1-1) في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي اليوم الاثنين.

سجل هدف منتخب الكويت اللاعب شبيب الخالدي في أول ربع ساعة من المباراة.

واستطاع المنتخب اللبناني تعديل النتيجة عبر محمد قدوح في الدقيقة 59.

ويخوض منتخب الكويت مباريات ودية مع عدة منتخبات ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

يذكر أن المنتخب الكويتي خاض الخميس الماضي مباراة ودية مع منتخب السعودية انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء.

كلمات دالة:منتخب الكويتمنتخب لبنان

Via SyndiGate.info


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