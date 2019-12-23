المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

هنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، محمد صلاح، بمناسبة حصوله على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وفوز فريقه ليفربول باللقب.

وقال أدرعي في تغريدته المرفقة بصورة المصري: "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوزه فريقه ليفربول بكأس العالم للأندية 2019 في قطر.

"نكن لك كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب".

​وحازت تغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على انتقادات لاذعة من مستخدمي "تويتر" العرب، والذين نشروا صورا للدولي المصري وهو يلف جسمه بعلم مصر عقب فوز فريقه باللقب.

وكان صلاح قد ساهم في تتويج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتغلب ليفربول على فلامينغو البرازيلي في نهائي البطولة بهدف دون رد سجله روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.