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المخاوف تتزايد في ليفربول حول جوردان هندرسون

منشور 24 شباط / فبراير 2021 - 01:29
إصابة هندرسون تفاقم مشاكل ليفربول
إصابة هندرسون تفاقم مشاكل ليفربول

تزايدت المخاوف خلال الساعات الأخيرة فيما يتعلق بمشاركة جوردان هندرسون مع ليفربول هذا الموسم.

وغادر قائد الريدز لقاء ديربي ميرسيسايد مطلع الأسبوع وهو يعرج، ليضاعف من محن المدرب يورغن كلوب جراء كثرة الإصابات في الفريق.

واذا احتاج هندرسون لتدخل جراحي في فخذه، فهذا يعني أن موسمه قد انتهى، كما أن شكوكاً كبيرة ستحيط بإمكانية مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا الصيف القادم.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن هندرسون خضع لفحوصات يوم الاثنين، وما زالت الفترة التي سيغيبها مجهولة.

يذكر أن ليفربول يعاني من موسم كارثي جراء كثرة الإصابات التي ضربت أبرز نجوم الفريق وعلى رأسهم فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب.

كلمات دالة:جوردان هندرسونليفربوليورغن كلوب

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