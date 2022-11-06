المدرب إيمري يقود أستون فيلا لإسقاط مانشستر يونايتد

حقق أستون فيلا فوزاً مستحقاً على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف بقيادة مدربه الإسباني الجديد أوناي إيمري على ملعب فيلا بارك لحساب الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الفيلانز عبر ليون بايلي ولوكاس ديني وجايكوب رامزي في الدقائق 8 و 11 و 49 على الترتيب.

أما هدف الشياطين الحمر فحمل توقيع الظهير لوك شو قبل نهاية الشوط الأول (45).

مانشستر يونايتد يسقط مرة أخرى

بهذا الانتصار، رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة نقلته إلى المركز الثالث عشر.

فيما تجمد رصيد مان يونايتد عند 23 نقطة في المركز الخامس، وهي الخسارة الرابعة له في البطولة هذا الموسم.

وفي لقاء مهم آخر، واصل نيوكاسل تحقيق النتائج الاستثنائية بفوزه على مستضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف لهدف ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 27 نقطة.