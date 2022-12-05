أكدت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن مدعي عام مدينة تورينو الإيطالية رفض دعوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القضائية ضد ناديه السابق يوفنتوس.

ويطالب "الدون" النادي بتسديد رواتب مؤجلة تم الاتفاق سراً بين الطرفين على تأجيلها بتخفيض راتبه عام 2020 أثناء جائحة كورونا، على أن يتم دفع المستحقات البالغة 19.9 مليون يورو مستقبلاً.

وطلب صاحب الـ 37 عاماً من خلال ممثليه الاطلاع على وثائق معينة في إطار التحقيق مع يوفي تتعلق بمدفوعات الرواتب السرية.

المدعي العام يرفض طلب رونالدو

لكن المدعي العام رفض طلب رونالدو، مؤكدا أنه لا يحق له الاطلاع على هذه الوثائق.

وأشارت تقارير إلى أن النجم المخضرم وقع على 3 وثائق مهمة مع يوفنتوس، تضمن له تقاضي أجوره في المستقبل، علماً بأنه تخلى عن 4 أشهر من رواتبه خلال جائحة كورونا.

يذكر أن المهاجم المخضرم أنهى عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 الجارية حالياً في قطر ليصبح لاعباً حراً.