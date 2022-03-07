المذيع السعودي طارق الحمّاد ينضم إلى فريق beIN SPORTS

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الإعلامية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، عن تعاقدها مع المذيع السعودي المخضرم طارق الحمّاد، حيث سينضمّ الى فريق عمل قنوات beIN SPORTS الرياضية، التي تتمتّع بمجموعة من أفضل المواهب الإعلامية ضمن عالم الرياضة.

قادماً من شركة الرياضة السعودية (SSC)، ينضمّ الحمّاد الى فريق عمل beIN حاملاً في جعبته ما يزيد عن 20 عاماً من الخبرة الإعلامية، أمضى 15 عاما منها كمذيع رياضي متخصص. وكان الحمّاد قد عمل مع مجموعة من أبرز الوسائل الإعلامية الرائدة كقناة الجزيرة الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، ومجموعة MBC الإعلامية، وغيرها من القنوات التلفزيونية والاذاعية البارزة في المنطقة.

وتعليقاً على انضمام المذيع السعودي طارق الحمّاد الى قنوات beIN SPORTS الرياضية، قال السيّد محمّد البدر مدير قنوات beIN في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا: "يسرّنا الإعلان عن انضمام الحمّاد الى مجموعة beIN الاعلامية، حيث يشكّل إضافة قيّمة الى فريق عملنا، من أفضل المواهب الإعلامية، المتطوّر بشكل مستمر. يأتي انضمام الحمّاد الينا اليوم في وقت مثالي، بينما نستعد الى تشكيل فريق استثنائي لتغطية الحدث الرياضي الأكبر الذي ستشهده قطر نهاية العام، مع كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تتمتّع beIN بحصرية بث البطولة في المنطقة".

وسيظهر طارق الحماد على شاشة beIN SPORTS الى جانب مقدّمي البرامج الرياضية من الواهب الاستثنائية التي تتمتّع بها المجموعة، بمن فيهم محمّد سعدون الكواري، وآسيا عبدالله، وآندي كير.