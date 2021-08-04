أولمبياد طوكيو: المصري كيشو ينتزع برونزية المصارعة الرومانية لوزن 67 كغ

انتزع المصري محمد إبراهيم السيد الملقب بـ "كيشو" برونزية وزن 67 كيلوغرام في المصارعة الرومانية بعد فوزه على غريمه الروسي آرتيم سوركوف ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وتمكن النجم المصري البالغ عمره 23 عاماً من تحقيق فوز صعب على غريمه الذي يلعب تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.

وسبق لكيشو الظفر بذهبية وزن 67 كيلوغرام أيضاً في دورة الألعاب الإفريقية عام 2019.

كيشو يمنح مصر الميدالية الثالثة في طوكيو

وهذه هي الميدالية الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو الجاري حالياً، بعد الفوز ببرونزيتين في رياضة التايكواندو عن طريق هداية ملاك في وزن 67 كيلوغرام للسيدات، وسيف عيسى في وزن 80 كيلوغرام للرجال.