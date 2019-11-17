المطالب الضخمة تعيق انتقال سانشو إلى ليفربول

لن تجد الأندية الراغبة في ضم جايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، الطريق سهلاً أمامها للظفر بتوقيع الجناح الشاب.

وظهرت تقارير مؤخراً تفيد بانضمام ليفربول للأندية الراغبة في الفوز بخدمات صاحب الـ 19 عاماً، والذي ينتهي عقده مع دورتموند صيف عام 2022.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن دورتموند لن يتخلى عن الدولي الإنجليزي بأقل من 140 مليون يورو.

وأفادت بأن سانشو قرر الرحيل عن ملعب سيغنال إيدونا بارك في أقرب وقت ممكن، كونه لا ينوي الانتظار لأكثر من الصيف القادم.

وجذب الإنجليزي الصاعد أنظار يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي سبق له الاعتراف برغبته في جلبه قبل عامين إلى ملعب آنفيلد، حينما كان ناشئاً في مانشستر سيتي، إلا أن امتناع الأندية الإنجليزية عن بيع لاعبيها لبعضها حال دون ذلك.

ويأمل المدرب الألماني في استغلال مكانته وعلاقته بمسؤولي دورتموند، لترجيح كفة ليفربول في التوقيع مع سانشو.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نفي كلوب قدرة الريدز على دفع مبالغ طائلة لجلب لاعب واحد في سوق الانتقالات، وذكر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على سبيل المثال، مؤكداً استحالة التوقيع مع لاعب بحجمه.

ويعد مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المتعطشة للظفر بتوقيع سانشو، كما ارتبط النجم الشاب أيضاً بريال مدريد في وقت سابق.