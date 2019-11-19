المطوع يقود الكويت لتجاوز نيبال

قاد بدر المطوع منتخب بلاده الكويتي للتغلب على نظيره نيبال بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وارتفع رصيد الكويت إلى 10 نقاط خلف أستراليا المتصدرة التي تغيب عن هذه الجولة برصيد 12 نقطة، وأمام الأردن الثالثة بـ7 نقاط، التي تواجه ضيفتها الصين تايبيه دون نقاط لاحقاً، فيما تحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتتبقى بذلك ثلاث مباريات للكويت في التصفيات، الأولى خارج ملعبه أمام أستراليا في 26 مارس 2020، والثانية أمام الأردن في الكويت في 31 من ذات الشهر، والثالثة والأخيرة خارج ملعبه أمام تايوان.