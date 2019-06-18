المغربي حمد الله في طريقه للدوري الإيطالي

كشفت مصادر صحفية عن اقتراب انتقال المغربي حمد الله عبد الرزاق إلى الدوري الإيطالي.

وبات رحيل الدولي المغربي عن النصر محتملاً خلال أسبوعين من الآن، بعد تلقيه عروضاً أوروبية مغرية، لا يمكن رفضها.

وأضافت ذات المصادر، أن حمد الله، سيلعب الموسم المقبل، في نادي إيطالي يشارك في دوري أبطال أوروبا، كون اللاعب يريد خوض تجربة احترافية في أوروبا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن النادي الذي قدم بالفعل عرضاً رسمياً هو أتالانتا الذي سيشارك في دوري الأبطال بعد حلوله ثالثاً الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

من جانبه، أشاد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة السابق، ومدرب السد بإمكانيات وقدرات الدولي المغربي مهاجم النصر السعودي.

وقدم حمد الله موسماً كبيراً مع النصر، حطم خلاله العديد من الأرقام القياسية، وأصبح هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2018-2019، والهداف التاريخي للبطولة المحلية برصيد 34 هدفاً.

وأكد تشافي في تصريحات صحفية، أن حمد الله يتميز بإمكانيات فنية وبدنية عالية، مشدداً على أنه مهاجم من طراز رفيع، وإضافة لأي فريق يرتدي قميصه.

وانتقل حمد الله، البالغ من العمر 28 عاماً إلى النصر صيف العام الماضي قادماً من الريان القطري، ونجح خلال موسمه الأول في أن يصبح الهداف التاريخ للدوري السعودي بنسخة واحدة، بالإضافة إلى كسر العديد من الأرقام القياسية.