المغرب تسحق بوروندي بثلاثيةٍ نظيفة

حقق منتخب المغرب فوزه الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، أمام مستضيفه بوروندي بثلاثية نظيفة، على ملعب برنس لوي رواجاسور ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

افتتح أسود الأطلس التسجيل في الدقيقة 26، بعدما سدد رشيد عليوي تسديدة من ركلة حرة، تصدى لها الحارس، لكنها سقطت من يده لتجد نصير مزراوي في متابعة ووضعها بنجاح في المرمى.

وفي الدقيقة 39، أضاف يوسف نصيري الهدف الهدف الثاني بعدما سدد رأسية أولى تصدى الحارس لها، لترتد الكرة إلى لاعبي أسود الأطلس داخل منطقة الجزاء، لتجد نصيري الذي أسكنها الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثماني دقائق، تسلم أشرف حكيمي تمريرة بينية رائعة خلف مدافعي بوروندي، انطلق بها حتى داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين الحارس، مضيفاً الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد المغرب إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الخامسة مؤقتاً، بينما تتذيل بوروندي المجموعة دون أي نقاط.

وكان أسود الأطلس قد استهلوا مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي على أرضهم مع موريتانيا.