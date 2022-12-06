المغرب تصنع التاريخ وتطيح بإسبانيا لتبلغ ربع نهائي كأس العالم 2022

حقق منتخب المغرب إنجازاً تاريخياً بإطاحته بمنتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0) بعد تعادلهما دون أهداف في الزمنين الأصلي والإضافي ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مباراة صعبة أقيمت على أرضية ستاد المدينة التعليمية ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وهذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي في تاريخ كأس العالم.

قدم المغاربة عرضاً مميزاً حيدوا من خلاله نجوم "لا روخا" وعلى رأسهم فيران توريس وماركو آسينسيو في الشوط الأول.

وسنحت فرصتان لأسود الأطلسي عبر نصير مزاروي وحكيم زياش، لكنهما لم ينجحا في ترجمتهما لأهداف.

في الشوط الثاني، أحكم الإسبان سيطرتهم على المواجهة وهددوا مرمى ياسين بونو في أكثر من مناسبة.

وضربت الإصابات صفوف فريق المدرب وليد الركراكي، فغادر نصير مزاروي ونايف أكرد بداعي الإصابة، إضافة لسليم إملاح ويوسف النصيري وسفيان بوفال في تغييرات تكتيكية.

أكرد نجم دفاع المغرب يغادر المباراة بداعي الإصابة (المصدر: أ ف ب)



ومع استمرار التعادل السلبي بعد مرور 90 دقيقة، احتكم الفريقان لشوطين إضافيين شهدا استمرار سيطرة الفريق الإسباني.

وأهدر البديل بابلو سارابيا أبرز فرص المباراة حينما سدد كرة من زاوية صعبة لامست القائم الأيمن للمرمى المغربي في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

بونو ونجوم المغرب يتألقون في ركلات الترجيح

في ركلات الترجيح، سدد عبد الحميد صابيري وحكيم زياش وأشرف حكيمي بنجاح، وضيع بدر بانون ركلته.

فيما أهدر سارابيا وكارلوس سولير والمخضرم سيرجيو بوسكيتس ركلاتهم وسط تألق من الحارس ياسين بونو.

وهذه أول مباراة يتم الاحتكام فيها لركلات الترجيح في مونديال قطر.

وسيلاقي المنتخب المغربي في الدور القادم الفائز من مواجهة منتخبي البرتغال وسويسرا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.