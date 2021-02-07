المغرب تظفر بكأس إفريقيا للمحليين على حساب مالي

توج منتخب المغرب بكأس الأمم الإفريقية للمحليين للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز على نظيره المالي في النهائي بهدفين نظيفين.

افتتاح سفيان بوفتيني التسجيل في الدقيقة 69 برأسية، وأضاف وأيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 79 برأسية أخرى.

وحافظ منتخب المغرب بالتالي على لقبه، بعد فوزه في النهائي السابق على غريمه النيجيري برباعية نظيفة.

وتساوى منتخب المغرب كذلك مع منتخب الكونغو الديمقراطية في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب المحليين، برصيد بطولتين لكلٍ منهما، بينما حقق منتخبا ليبيا وتونس بطولة لكل منهما.