المغرب تقتنص فوزاً ثميناً في اللحظات الأخيرة على حساب ناميبيا

حقق منتخب المغرب فوزاً قاتلاً على نظيره الناميبي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا 2019.

بدأت الفرص بتسديدة صاروخية من نبيل درار تصدى لها حارس ناميبيا ببراعة في الدقيقة 11.

وأهدر المنتخب المغربي العديد من الفرص، عن طريق حكيم زياش ونور الدين أمرابط، نظراً لتألق حارس ناميبيا الذي نجح في التصدي لها جميعا.

ورفض حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء صحيحة للمنتخب المغربي، بعد عرقلة مدافع المنتخب الناميبي لأمرابط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

ظهر المنتخب المغربي مع بداية الشوط الثاني، بوجه مغاير، حيث ضغط أكثر على خصمه، وأهدر البديل سفيان بوفال أخطر فرصة في الدقيقة 60.

ومرت تصويبة صاروخية من بوفال بجوار القائم الأيسر فيالدقيقة 78، لتزداد الأمور تعقيداً.

وجاء الهدف القاتل في الدقيقة 89 من ركلة حرة مباشرة، نفذها زياش، ولمسها إيتامونوا كيمونيه مدافع ناميبيا ليحولها بالخطأ في مرمى فريقه.

بهذا الانتصار، حقق منتخب المغرب أول 3 نقاط له في كأس أمم إفريقيا، ليتصدر المجموعة الرابعة، قبل مواجهة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.