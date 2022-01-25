المغرب تغلب مالاوي 2-1 وتتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

فاز منتخب المغرب على نظيره المالاوي بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهل أسود الأطلس بالتالي إلى ربع النهائي بانتظار معرفة هوية الطرف الذي سيقابلونه.

جاء هدفا المغاربة عن طريق كلٍ من يوسف النصيري وأشرف حكيمي في الدقيقتين 45 و 70.

أما هدف مالاوي الوحيد فحمل توقيع جابادينهو مهانغو في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، تفوق منتخب السنغال على نظيره منتخب الرأس الأخضر بهدفين دون رد سجلهما ساديو ماني وبامبا دينغ في الدقيقتين 63 و 90.

وشهد اللقاء حالتي طرد للاعبي منتخب الرأس الأخضر باتريك آندرادي (21)، وفوزينيا (57).