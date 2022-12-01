المغرب في الصدارة وكرواتيا ترافقها عن المجموعة السادسة في كأس العالم 2022

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد تصدر المجموعة السادسة عقب فوزه الصعب والمثير على غريمه الكندي بهدفين لهدف اليوم الخميس على أرضية ستاد الثمامة.

حمل هدفا المغاربة توقيعي النجمين حكيم زياش (4)، ويوسف النصيري (23)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 40 والذي سجله المدافع المغربي نايف أكرد بالخطأ في مرمى فريقه.

المغرب في صدارة المجموعة (المصدر: أ ف ب)



لحساب المجموعة نفسها، انتهت مواجهة العملاقين الأوروبيين الكرواتي وصيف بطل النسخة الماضية، والبلجيكي ثالث مونديال روسياً 2018 بالتعادل السلبي على أرضية ستاد أحمد بن علي المونديالي.

بلجيكا خارج المونديال (المصدر: أ ف ب)

المغرب تتصدر وكرواتيا في المركز الثاني

اقتنص المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وبات "أسود الأطلسي" أول منتخب إفريقي يجمع 7 نقاط ويتأهل على قمة مجموعته في تاريخ كأس العالم.

وجاء المنتخب الكرواتي ثانياً بفارق نقطتين من فوز وتعادلين ليضمن بدوره العبور للدور الثاني.

فيما ودع منتخب بلجيكا المنافسات بصورة مبكرة رغم أنه كان أحد الفرق المرشحة للمنافسة على لقب المونديال القطري بعدما جمع 4 نقاط فقط من انتصار وتعادل.

أما منتخب كندا رابع الترتيب فلفت الأنظار رغم خسارة مبارياته الثلاث.