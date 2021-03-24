المغرب ومصر الأقرب للتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021

تستعد المنتخبات العربية لجولتي الحسم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وتنطلق الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمرحلة المجموعات الأربعاء، وتقام على مدار 4 أيام، ثم تجرى الجولة السادسة الأحد المقبل.

وضمنت 5 منتخبات التأهل بشكل رسمي للكان، على رأسها الجزائر حاملة اللقب وتونس ومالي والسنغال إلى جانب الكاميرون.

يحتاج المنتخب المغربي إلى نقطة واحدة من مباراته في ضيافة جاره الموريتاني الجمعة لضمان تأهله إلى النهائيات.

ويتصدر المغرب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن موريتانيا، وست نقاط عن بوروندي الثالثة وضيفته في الجولة الأخيرة والتي تستضيف جمهورية إفريقيا الوسطى الأخيرة بثلاث نقاط، الجمعة أيضاً.

سيكون التعادل كافياً لمصر للحاق بركب المتأهلين، وسيحاول رفاق نجم ليفربول محمد صلاح تعويض التعادل المخيب أمام كينيا في ملعب برج العرب في الجولة الافتتاحية والذي تلاه تعادل مخيب آخر مع جزر القمر، وبالتالي تحقيق الفوز الثالث توالياً والإبقاء على الصدارة حتى الجولة الأخيرة عندما يستضيفون جزر القمر.

البحث عن تأهل تاريخي

توقع مهاجم منتخب جزر القمر سعيد بكاري أن يصاب سكان هذه الدولة الصغيرة بالجنون في نهاية الأسبوع في حال التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى كأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما تستضيف توغو الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.

وظهرت جزر القمر لأول مرة في المنافسات الرسمية في تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا 2010 وتحسن مستواها ونتائجها باستمرار منذ تكبدها خسارتين فادحتين (2-6) ذهاباً و(0-4) إياباً أمام مدغشقر في ذلك الوقت.

وتتقاسم جزر القمر صدارة المجموعة السابعة مع مصر برصيد 8 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لمصر قبل جولتين من نهاية التصفيات، حيث تستضيف توغو الأخيرة برصيد نقطة واحدة الخميس، ثم تحل ضيفة على مصر.

ويكفي جزر القمر التعادل مع توغو التي فقدت آمالها في المنافسة، لضمان تأهلها للمرة الأولى في تاريخها، كما أن الخسارة قد تمنحها البطاقة الثانية في المجموعة في حال فوز مصر أو تعادلها مع مضيفتها كينيا الثالثة (3 نقاط) في اليوم ذاته.

وفي حال فوز كينيا وتوغو، سيتأجل تحديد المتأهلين إلى الجولة الأخيرة مطلع الأسبوع المقبل عندما تلعب مصر مع ضيفتها جزر القمر، وتحل كينيا ضيفة على توغو.

ضمنت 5 منتخبات حتى الآن تأهلها، وهي مالي متصدرة المجموعة الأولى، والجزائر حاملة اللقب ومتصدرة الثامنة، والسنغال الوصيفة ومتصدرة التاسعة وتونس متصدرة العاشرة، إضافة إلى الكاميرون المضيفة ومتصدرة السادسة.

وفرضت جزر القمر نفسها منذ الجولة الأولى بفوز خارج الديار على توغو 1-0، ثم فرضت التعادل السلبي على ضيفتها مصر والإيجابي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 على مضيفتها كينيا 1-1، قبل أن تفوز على الأخيرة 2-1 في الجولة الرابعة. ويبدو أن الاستقرار كان عاملاً رئيساً في تطوّر منتخب جزر القمر بإشراف مدربه عبدو المولود في مرسيليا، كونه تسلم المهمة التدريبية منذ 2014.

في المقابل، تجد ليبيا صاحبة المركز الأخير في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، نفسها مرغمة على تحقيق الفوز أمام ضيفتها تونس الخميس في ديربي مغاربي في بنغازي في باكورة المباريات على الأراضي الليبية بعد حظر دام سبع سنوات، من أجل الإبقاء على حظوظها الضئيلة في المنافسة على البطاقة الثانية.

وتتخلف ليبيا بفارق ثلاث نقاط عن غينيا الاستوائية الثانية والتي تستضيف تنزانيا الثالثة (4 نقاط).

ويمني فرسان المتوسط النفس بتعثر الأخيرين بالتعادل في الجولة الخامسة وهدية من تونس في الجولة الأخيرة بإرغام غينيا الاستوائية على التعادل على الأقل، مع كسب ليبيا لمباراتها الأخيرة ضد تنزانيا الأحد للحاق بنسور قرطاج إلى النهائيات.

في المقابل، تسعى غينيا الاستوائية إلى التأهل للمرة الأولى عن طريق التصفيات بعدما شاركت مرتين باعتبارها البلد المضيف، الأولى مشاركة مع جارتها الغابون عام 2012، والثانية عام 2015 عندما تراجع المغرب عن الاستضافة بسبب وباء إيبولا.

وستحاول غينيا الاستوائية استغلال استضافتها لتنزانيا لكسب النقاط الثلاث وبلوغ النهائيات قبل الجولة الأخيرة.

ولن تكون حال السودان أفضل من ليبيا كون مصيره يتوقف على نتائج جنوب إفريقيا وغانا المتصدرتين للمجموعة الثالثة (9 نقاط لكل منهما) واللتين تلتقيان في قمة نارية الخميس.

ويحتل السودان المركز الثالث برصيد ست نقاط، وسيحل ضيفاً على ساو تاومي الأخيرة في مباراة في المتناول يتعين عليه كسبها قبل استضافة جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة الأحد.

لقاء مصيري أمام غانا

في المجموعة الأولى، تسعى غينيا إلى استغلال استضافتها لمالي وكسب النقاط الثلاث من أجل اللحاق بها إلى النهائيات.

وفي الرابعة، تأمل غامبيا في التأهل للمرة الأولى في تاريخها عندما تستضيف أنغولا الخميس.

وتتقاسم غامبيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط مع الغابون التي تستضيف الكونغو الديمقراطية الثالثة بفارق نقطة واحدة.

وتأمل كل من كوت دي فوار ونيجيريا في حسم تأهلها قبل الجولة الأخيرة، عندما تحل الأولى ضيفة على النيجر الجمعة، والثانية على بينين السبت.

وتتقاسم كوت دي فوار صدارة المجموعة الحادية عشرة مع مدغشقر برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام إثيوبيا، فيما تتصدر نيجيريا المجموعة الثانية عشرة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة أمام بنين.

وتلتقي إثيوبيا مع مدغشقر، مفاجأة النسخة الأخيرة في مصر عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج على يد تونس، في قمة نارية سيقطع الفائز فيها شوطاً كبيراً لبلوغ النهائيات.

وتشهد الجولة الخامسة قمة ساخنة بين أوغندا ثانية المجموعة الثانية (7 نقاط) وبوركينا فاسو متصدرتها (8 نقاط) الأربعاء.

وتبحث زامبيا، البطلة المفاجأة لنسخة 2012، عن إنعاش آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة الثامنة عندما تستضيف الجزائر بطلتها وحاملة اللقب.

وتحاول زامبيا تفادي الفشل في التأهل إلى النهائيات للمرة الرابعة توالياً، وهي تحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط خلف زيمبابوي الثانية (5 نقاط) وبوتسوانا الثالثة (4 نقاط). بيد أن مهمتها لن تكون سهلة أمام الجزائر التي حافظت على سجلها خالياً من الخسارة في 22 مباراة متتالية (16 فوزاً و6 تعادلات) منذ خسارتها في تصفيات أمم إفريقيا 2019 في بينين، كما أن زامبيا منيت بخسارة مذلة أمام الجزائر 0-5 عندما التقيا قبل 16 شهراً.