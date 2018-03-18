المغرب يرصد 15,8 مليار دولار لاستضافة كأس العالم

الملف المغربي ينافس ملف أميركا والمكسيك وكندا المشترك

كشفت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 عن اعتماد 12 ملعباً في 10 مدن تلبية لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورصد 15,8 مليار دولار أميركي بحال الحصول على شرف التنظيم.

وسيقوم المغرب بتجديد ورفع الطاقة الاستيعابية لخمسة ملاعب في العاصمة الرباط ومدن مراكش وفاس (وسط) وأغادير (جنوب) وطنجة (شمال)، حتى تستجيب للمعايير التي يشترطها فيفا.

وأضاف لجنة الترشيح التي تقدمت رسمياً الخميس في زيوريخ بملف ترشحها، أن المغرب بصدد تشييد ملاعب في مدن الدار البيضاء ووجدة (الشرق) وتطوان (شمال).

وسيخصص ملعبان لكل من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش، فيما أكملت الناظور والجديدة ومكناس وورزازات لائحة المدن المرشحة، بحيث سيعتمد في نهاية المطاف 12 ملعباً من اصل 14 رشحتها اللجنة.

وبخصوص الكلفة الإجمالية للمونديال، كشف أن البطولة ستكلف المغرب 15,8 مليار دولار أميركي، منها 3,2 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص.

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وسيخصص المغرب مليار و200 مليون دولار لتشييد ستة ملاعب جديدة، فيما سيخصص 9,6 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات والمستشفيات والمراكز الصحية حتى تستجيب للمواصفات الدولية.

وكان المغرب أعلن في أغسطس الماضي ترشحه للمرة الخامسة لاستضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010، ويواجه منافسة ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ترشيحه للمونديال، يعول المغرب بشكل أساسي على دعم الدول الإفريقية (54)، ويعتبر أن ترشيحه هو "ترشيح للقارة الإفريقية بأكملها"، سعياً لمونديال "إفريقي" ثانٍ بعد جنوب إفريقيا 2010، عندما خسر المغرب حق الاستضافة 10-14.

وبمواجهة المغرب، رشحت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الأميركي-المكسيكي-الكندي، قائمة من 23 مدينة لإقامة المنافسات.