المفاوضات مستمرة بين سان جيرمان وبرشلونة حول نيمار

أفاد والد النجم نيمار أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة ما زالت قائمة من أجل عودة نجله الى النادي الكتالوني، وذلك على الرغم من فشل الصفقة قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني من الشهر الحالي.

وسعى البارسا جاهداً هذا الصيف لتلبية رغبة البرازيلي بالعودة إلى ملعب كامب ناو الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل لاتفاق مع إدارة سان جيرمان.

ولم يشارك النجم البرازيلي في أي من مباريات بطل فرنسا هذا الموسم، أولاً بداعي الإصابة ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل، في وقت أكد مدرب الباريسي توماس توخيل بأنه لن يدرج اسم نيمار في التشكيلة إلا بعد أن يحسم مستقبل اللاعب البالغ 27 عاماً.

ولا يبدو أن المستقبل قد حسم رغم اقفال فترة الانتقالات الصيفية، إذ أكد نيمار الأب الذي يتولى مهمة إدارة أعمال ابنه، في تصريح الثلاثاء لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية من العاصمة الاسكتلندية حيث كان مشاركاً في مؤتمر إدنبره الرياضي أن "المفاوضات بين الناديين لم تنته. نيمار لا يريد أن يكون سوى في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وهو كان سعيداً في برشلونة".

وتابع "عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة (إلى برشلونة)، يشعر بالحزن" لأنه لم يحصل على رغبته هذا الصيف".

وكشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قبل أيام معدودة بأن النجم البرازيلي "قام بكل شيء" للعودة الى فريقه السابق، مشيراً الجمعة في حديث لقناة النادي الكتالوني "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططاً"، مؤكداً "قام نيمار بكل شيء ممكن لأنه أراد هذا الأمر. اعتقد الآن أنه يملك استراتيجية مختلفة، مشروعاً مختلفا وسيلعب هذا الموسم مع سان جيرمان.

"قاتلنا من أجل التوصل الى اتفاق، قام برشلونة بكل ما في وسعه... لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادراً على تلبية طلبات باريس سان جيرمان"، مضيفاً: "كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها".

وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي، قال "في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في يناير-فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل".

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن نيمار كان على استعداد لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للمساعدة على إتمام الصفقة، لكن سان جيرمان حال دون ذلك.

وهذا الأمر تسبب بإحباط اللاعب ووالده نيمار الأب الذي قال لشبكة "سكاي سبورتس": "كوكيل، تشعر بالعجز عندما لا يكون هناك هيكل يتيح لك التحرك (الانتقال). ليس هناك أي بند جزائي في عقده (مع سان جيرمان) وهذا الأمر يصعب الأمور.

"قاتلنا من أجل التوصل لاتفاق. قدمنا أفضل ما لدينا (من إمكانيات وحلول) من أجله".

وسجل نيمار 51 هدفاً في 58 مباراة مع سان جيرمان خلال موسمين، ورغم نجاحه محلياً عجز عن إيصال الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا في ظل الإصابات المتكررة التي تعرض لها في مشط قدمه.

وعلى الرغم من ابتعاده عن سان جيرمان، استدعي نيمار لتشكيلة المنتخب البرازيلي وخاض معه المباراتين الوديتين أمام كولومبيا (2-2) الجمعة، وبيرو (0-1) الثلاثاء.