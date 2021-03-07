المهلة الأخيرة لراموس مع ريال مدريد

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد منحت سيرخيو راموس، قائد الفريق، مهلة أخيرة لتحديد مستقبله.

وينتهي عقد نجم الدفاع المخضرم الحالي في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديده، حيث يختلفان على مدة العقد الجديد والتفاصيل المالية.

ووفقاً للصحيفة، فإن العرض الجديد الذي قدمه ريال مدريد لراموس ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، بحيث لا يمكن لراموس الرد عليه بعد نهاية مارس.

وأوضحت أن عرض ريال مدريد يشمل التجديد لموسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يريد معرفة مصير راموس قريباً، حتى يحسم موقفه من التعاقد مع بديل مناسب في سوق الانتقالات الصيفي.

كما أكدت أن العلاقة حالياً بين راموس وفلورنتينو بيريز، رئيس النادي باتت ودية، ويبدو اللاعب أقرب للتوقيع على العقد الجديد أكثر من أي وقت مضى.