النجم العراقي زيدان إقبال يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

أكد نجم الوسط العراقي زيدان إقبال نيته الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، وذلك خلال تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي رد فيه على أحد المعجبين.

وبحسب التقارير، فإن لاعب منتخب العراق يعتزم الانتقال إلى نادي أوتريخت الهولندي بعد أن تم قبول عرض بقيمة مليون جنيه إسترليني والوصول لاتفاق مع مانشستر يونايتد.

زيدان إقبال يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد ويتجه للدوري الهولندي

كشف موقع "Tribalfootball" عن إعلان نجم العراق زيدان إقبال رحيله عن الشياطين الحمر من خلال رده على أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، رد إقبال على منشور أحد معجبيه الذي كان يعبر عن أنه سيفتقده في اليونايتد، مؤكدًا رحيله قائلًا للمعجب: "شكرًا لك"، مع رمز تعبيري على شكل قلب حب.

يشار إلى أن نادي أوتريخت كان يدربه سابقٌا مدرب اليونايتد الحالي إيريك تين هاغ، وهو ما يشير إلى أن المدرب الهولندي قد يكون له يد في هذه الصفقة بالنسبة للنجم العراقي زيدان إقبال.