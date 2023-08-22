النصر إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا على حساب شباب الأهلي دبي

تأهل النصر السعودي إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا بعد فوزه المثير على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي بأربعة أهداف لاثنين ليلة الثلاثاء في مباراة الملحق.

وعانى "العالمي" أمام خصم قوي كان قريبا من إحداث المفاجأة والإطاحة بكريستيانو رونالدو وزملائه.

تقدم أصحاب الأرض بعد مرور 11 دقيقة على البداية عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا، لكن يحيى الغساني عادل النتيجة بعد 7 دقائق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف الغساني هدفه الشخصي الثاني مضاعفا النتيجة لشباب الأهلي دبي وسط ذهول لاعبي النصر ومشجعيهم (46).

وانتظر فريق المدرب لويس كاسترو حتى الدقيقة 88 ليدرك التعادل عبر سلطان الغنام قبل أن يضيف تاليسكا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 90+5.

بعد ذلك بدقيقتين أكد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش تأهل الفريق السعودي بتسجيل الهدف الرابع.